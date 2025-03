200 millions de jeux Final Fantasy ont été vendus, dont 5 millions de la série Final Fantasy Pixel Remaster

La nostalgie fait vendre

Le pouvoir de la nostalgie est puissant, et la série la série Final Fantasy Pixel Remaster le prouve. En remasterisant les épisodes I à VI de Final Fantasy, Square Enix a flairé le bon filon. Cette série dépasse maintenant les 5 millions de jeux vendus dans son ensemble, en prenant en compte les six épisodes séparément ainsi que le pack qui les regroupe. Et c’est 2 millions de plus en un an et demi, ce qui montre que ces remasters devraient encore se vendre sur la durée pendant un bout de temps.

Avec cela, la saga Final Fantasy dépasse ainsi les 200 millions de ventes. Quoi que l’on pense de cette licence, peu de séries (surtout japonaises) peuvent se targuer d’arriver à un tel chiffre. De quoi oublier un peu les ventes timides (pour Square Enix) de Final Fantasy VII Rebirth et Final Fantasy XVI, même si ces derniers ont bien contribué à l’effort collectif.