La ZLAN 2022 commence aujourd’hui à 19 heures, voici le programme

De plus en plus d’événements communautaires impliquant des streamers ont lieu ces dernières années, et la ZLAN est l’un des rendez-vous préférés des francophones. Organisée par ZeratoR, cette compétition gaming permet de voir de nombreux matchs entre vos streamers préférés sur plusieurs jeux. L’édition 2022 est sur le point d’ouvrir ses portes, l’occasion de faire un dernier point sur ce qui nous attend tout au long de ce week-end.

Le programme de la ZLAN 2022

La ZLAN 2022 débutera ce vendredi 8 avril à 19 heures et mettra donc en avant plusieurs jeux avec des épreuves réparties sur l’ensemble du week-end à travers plus de 30 heures de live, avec 228 participants et 11 épreuves, dans des phases de poules et des matchs éliminatoires. Voici les jeux en question :

Fall Guys

Riders Republic

Zutom

Age of Empires IV

Worms W.M.D

Elden Ring

Apex Legends

Rocket League

Pro Soccer Online

Hot Wheels Unleashed (Vote du public)

Un jeu mystère

Oui, Elden Ring sera bien de la partie cette année, avec des speedruns en relais dans lesquels il faudra tuer trois boss spécifiques le plus vite possible. Les gagnants peuvent remporter jusqu’à 45 000 euros, après une final qui sera férocement disputée ce dimanche, et qui sera retransmise sur la chaîne Twitch de ZeratoR.

Parmi les participants, on retrouvera des joueurs et joueuses tirés au sort, ainsi que des équipes constituées de streamers et streameuses, comme Kameto, Ponce, Gotaga et bien d’autres. Vous trouverez ci-dessous les différentes poules avec chaque équipe pour cette ZLAN 2022, et on souhaite évidemment bon courage à tout le monde !