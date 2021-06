La ZLAN 2021 commencera dès ce soir à 20 heures sur la chaîne de ZeratoR

Les événements communautaires se multiplient sur Twitch, et la ZLAN est sans doute l’un des rendez-vous les plus attendus depuis quelques années. L’édition 2021 va prochainement ouvrir ses portes, et l’organisateur ZeratoR vous donne rendez-vous sur sa chaîne Twitch pour le début des hostilités dès ce soir.

Une compétition qui va rythmer ce week-end

Dès 20 heures, vous pourrez donc découvrir cette édition 2021 de la ZLAN, qui durera tout le week-end. Durant cette période, de nombreux streamers s’affronteront dans des tournois sur différents jeux, avec cette année des équipes de trois qui vont donner de belles compétitions. Vous pouvez retrouver la liste complète des participants sur le site de la ZLAN.

Bien entendu, vous pouvez suivre vos streamers favoris en allant sur la chaîne Twitch de chacun, où suivre le show de manière plus générale via la chaîne de ZeratoR.

Cette année, les participants vont s’affronter sur de nombreux jeux, comme :

Les équipes seront regroupées dans plusieurs poules et s’affronteront jusqu’à déterminer les 16 meilleurs trios, avant un tournoi à élimination directe. Le vainqueur remportera un cashprize de 45 000 euros, tandis que le second aura droit à 3 003 euros, et les troisième et quatrième gagneront 999 euros.