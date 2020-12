ZeniMax Online (TESO) annonce l’ouverture d’un nouveau studio à San Diego

Alors que The Elder Scrolls Online continue d’étoffer son contenu avec l’arrivée de l’extension Greymoor en mai dernier, on a appris hier que ZeniMax Online avait ouvert un nouveau studio à San Diego, en Californie (Etats-Unis), afin de plancher sur une nouvelle licence AAA encore non annoncée et en préproduction depuis plus d’un an.

I am happy to announce that I've joined @ZeniMax_Online as a Sr. Designer working with my good friend Ben Jones (@Bagelbeard) on a new, unannounced AAA IP! I’m thrilled this is finally happening and wanted to share a few details.🧵1/4 pic.twitter.com/YBU9YvCenM

— Quentin Cobb (@QTrainCobb) December 7, 2020