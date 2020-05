Après nous avoir apporté de plus amples informations sur les jeux à venir sur Xbox Series X hier à l’occasion de son Inside Xbox du 7 mai, c’est au tour de l’animation de démarrage et de sa mélodie de se montrer.

C’est lors du teasing par l’intermédiaire d’une vidéo Youtube rappelant l’événement que les internautes ont remarqué en activant les sous-titres que la mélodie qui passait à l’écran était un ‘New Xbox Sound’, ainsi que la mention d’un ‘Boot Up’ que l’on peut littéralement traduire par ‘Démarrer’. Toutes les pistes semblaient mener vers l’animation de démarrage de la future console de Microsoft et c’est finalement Larry Hryb (Major Nelson) qui a confirmé la chose sur Twitter.

I am happy to confirm that this is the boot up animation & sound for Xbox Series X. We debut it on #InsideXbox earlier today – but I wanted to call it out in case you missed it. pic.twitter.com/A26WB3zGwz

— Larry Hryb (@majornelson) May 7, 2020