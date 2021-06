Xbox : Plus de 40 démos à tester dès le 15 juin avec Sable, Tunic ou The Riftbreaker

Lors de l’ouverture du Summer Game Fest hier soir, on a appris que le mignon Tunic allait bientôt avoir droit à une nouvelle démo temporaire, mais ce n’est visiblement pas le seul. Le [email protected] Summer Game Fest Demo Event (oui c’est long comme nom) est de retour cette année, et il amène avec lui une quarantaine de démos.

Le festival de démos recommence

Du 15 au 21 juin, il sera donc possible de s’essayer à près de 40 démos sur Xbox One et Xbox Series. Pour le moment, on ne connait pas la liste complète des participants, mais on sait néanmoins que les jeux suivants seront présents :

N’oubliez pas que cet événement a surtout pour but de découvrir un maximum de projets, même si ceux-ci sont loin d’être terminés. Si Sable sort dans quelques mois, ce n’est pas forcément le cas de Tunic ou des autres participants, et les builds qui sont présentées relèvent parfois de l’alpha. Cela reste un bon moyen de s’essayer aux nouveautés à venir, et sans débourser un centime.