Xbox Live Gold : Microsoft annule la hausse du prix

Ce fut rapide, Microsoft annonce l’annulation des mesures concernant le Xbox Live Gold dévoilées hier suite à la colère des joueurs sur les réseaux sociaux.

État de la veste de Xbox : retournée

La tentative de faire migrer tout le monde vers le Game Pass Ultimate n’est pas passée inaperçu et le constructeur a donc présenté ses excuses. Les nouveaux tarifs dévoilés hier qui doublaient le prix de l’abonnement de 12 mois, n’auront donc pas lieu.

Plus surprenant, Microsoft s’aligne sur la concurrence en ce qui concerne les jeux Free-to-play. Pour jouer à des titres tels que Fortnite, il fallait bien un abonnement Gold ce qui n’est pas le cas avec le PlayStation Plus et le Nintendo Switch Online. Cela ne sera bientôt plus le cas mais le communiqué ne donne pas de fenêtre précise autre qu’un « dans les prochains mois ».

On pourrait saluer cette volonté d’écouter les joueurs si elle ne venait pas pour les apaiser après une décision particulièrement mesquine de leur part.