Xbox Game Pass : Farming Simulator 19, Bloodrots et Tropico 6 arrivent en juillet

Sony a présenté il y a quelques jours ses nouveautés à venir dans son PS Now pour le mois de juillet, et on attendait donc maintenant le programme pour le Xbox Game Pass par Microsoft pour voir quelles seraient les nouveautés du mois. Le constructeur a enfin précisé ce qui nous attend durant les prochains jours, et une fois n’est pas coutume, le programme est assez léger.

Les nouveautés de juillet 2021

On remarquera surtout l’arrivée de plusieurs jeux en cloud gaming, comme The Medium, ainsi que l’ajout de Farming Simulator 19 ou encore Tropico 6 sur toutes les plateformes du Xbox Game Pass. Voici la liste des nouveaux jeux qui intègrent le service en juillet :

Dragon Quest Builders 2 (Cloud) – 8 juillet

Tropico 6 (Cloud, Console & PC) – 8 juillet

UFC 4 (Console) – 8 juillet

Bloodroots (Cloud, Console & PC) – 15 juillet

Farming Simulator 19 (Cloud, Console & PC) – 15 juillet

The Medium (Cloud) – 15 juillet

Comme d’habitude, on note aussi quelques départs dans le service, avec les jeux suivants :