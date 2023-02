Xbox Game Pass : Soul Hackers 2, Atomic Heart et d’autres viennent compléter le catalogue

Avec toutes les sorties de ces derniers jours, on ne sait plus vraiment où donner de la tête et le compte en banque a parfois bien du mal à suivre toutes les envies. Heureusement, les abonnements permettent de profiter de jeux récents à moindre coûts comme le montre le Xbox Game Pass, qui n’a pas fini de gâter ses abonnés en ce mois de février. Microsoft a dévoilé quels seraient les prochains jeux à intégrer le catalogue, et même si en quantité, c’est plus faible que d’habitude, il y a tout de même quelques gros noms à ne pas manquer.

Les jeux de fin février 2023 sur le Xbox Game Pass

Cette fin de mois de février est riche en grosses sorties pour le Xbox Game Pass, qui peut par exemple compter sur l’arrivée day one d’Atomic Heart, le fameux BioShock-like qui fait tant parler. Mais on retrouve également des titres qui ne datent qu’il y a quelques mois et qui vont aussi vous occuper durant de nombreuses heures.

Voici la liste des jeux qui rejoignent le catalogue Xbox Game Pass dans les prochains jours :

Atomic Heart (Cloud, Console & PC) – 21 février

Merge & Blade (Cloud, Console & PC) – 28 février

Soul Hackers 2 (Cloud, Console & PC) – 28 février

F1 22 (Console & PC) EA Play – 2 mars

Wo Long: Fallen Dynasty (Cloud, Console & PC) – 3 mars

Un sacré programme qui ne doit pas nous faire oublier que plusieurs titres vont quitter le catalogue dès le 28 février :