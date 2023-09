Xbox devrait avoir droit à davantage de jeux AAA exclusifs japonais dans les prochaines années

Des jeux japonais en préparation chez les Xbox Game Studios

Peut-on s’attendre à ce que la Xbox accueille en exclusivité des jeux japonais AAA dans un futur proche ? C’est la question qui a été posée à Phil Spencer par Game Watch lors d’une interview pour le Tokyo Game Show (traduit par VGC). Spencer répond naturellement que l’une des exclusivités de la Xbox cette année était l’excellent Hi-Fi Rush, produit par Tango Gameworks qui est avant tout un studio japonais, mais il précise également que le catalogue Xbox devrait avoir droit à de plus en plus de jeux ambitieux en provenance du Japon :

« Il existe également des créateurs de jeux japonais qui font partie des Xbox Game Studios, et même s’il y a des titres que nous ne pouvons pas encore annoncer, nous développons actuellement de nouveaux jeux en collaboration avec des sociétés japonaises. Avec cela, je pense que vous pouvez vous attendre à l’arrivée d’encore plus de titres japonais à l’avenir, à la fois chez nos studios et chez des éditeurs tiers. »

Une bonne nouvelle pour toutes celles et ceux qui possèdent une Xbox et qui veulent voir davantage de jeux japonais débarquer sur la plateforme. Final Fantasy VII Remake n’est peut-être pas à portée de main, mais Octopath Traveler II arrive, et c’est sans parler des jeux Like a Dragon, en plus de jeux AAA japonais visiblement conçus en partenariat avec Xbox. Espérons juste qu’ils ne connaissent pas le même destin que Scalebound.