Le Xbox Design Lab est de retour pour vous permettre de créer des manettes personnalisées

L’une des surprises du Xbox Games Showcase Extended (en plus de la mise à jour next-gen de A Plague Tale: Innocence) a été de voir que le Xbox Design Lab est enfin de retour, et ce après plusieurs mois de suspension du service. On a pu découvrir que ce dernier revenait avec une mise à jour, qui concerne forcément les nouvelles manettes Xbox Series.

Personnalisez complètement votre manette

Pour rappel, le Xbox Design Lab est un service qui permet de personnaliser complétement une manette. Cela passe par les couleurs des boutons, l’aspect de la croix directionnelle, et même des sticks. Il est même possible d’y ajouter un Gamertag. On peut ensuite acheter cette manette qui sera livrée avec toutes les personnalisations effectuées dessus.

Ce programme est donc de retour et il englobe désormais les nouvelles manettes Xbox, avec plus de coloris différents à choisir (18 au total), dont Shock Blue ou encore Pulse Red, qui sont déjà présents sur certaines manettes commercialisées aujourd’hui. Côté nouveauté, on retrouve aussi la possibilité de mieux personnaliser les boutons ABXY, avec une écriture noir sur un fond en couleur, tandis que les autres boutons (Menu, Share, etc.) sont aussi encore plus personnalisable qu’avant.

Vous pouvez dès à présent vous rendre sur le site pour personnaliser votre propre manette. Le délai de livraison est estimé à 3 ou 4 semaines pour le France, tandis qu’il faudra payer 69,99 € pour obtenir une manette, avec 9,99 € en plus si vous choisissez l’inscription au laser.