Wrath: Aeon of Ruin repousse une nouvelle fois sa sortie d’accès anticipé

Annoncée depuis un moment sur différentes consoles et initialement prévue pour l’été dernier, la sortie d’accès anticipé de Wrath: Aeon of Ruin avait déjà été repoussée en février 2021 avant d’être une fois encore décalée il y a quelques jours.

Très discret dans les médias depuis plusieurs mois, les développeurs de 3D Realms chargés de ce FPS rétro ont signalé que la sortie d’accès anticipé ne se fera qu’à l’été 2021. Par ailleurs, une importante mise à jour débarquera avec du retard elle aussi, en janvier prochain, du fait du contexte sanitaire actuel qui n’a pas épargné le studio.

Un fast FPS oldschool qui se fait attendre

Dans la lignée d’un Doom ou d’un Quake, dont Wrath: Aeon of Ruin embarque le moteur du premier opus, le titre de 3D Realms se fait attendre chez les joueurs. Décalé à 2021, le jeu vous fera évoluer dans un monde peuplé de créatures en tout genre dont vous devrez vous débarrasser à l’aide de plusieurs armes et accessoires.

En outre, une dizaine de maps seront de la partie, chacune mettant en avant une thématique à laquelle la direction artistique va s’accorder, en plus d’être des niveaux relativement vastes aux embranchements multiples.

Nous vous invitons à prendre connaissance du message du studio disponible sur Steam. Cette feuille de route présente les nouveautés de contenus à venir pour les prochains mois, ainsi que quelques photos de la prochaine map disponible. Les studios ont tenu à rassurer les joueurs et nous donnent rendez-vous courant janvier afin d’avoir de nouvelles informations concernant leur titre.

En plus du PC, Wrath: Aeon of Ruin devrait sortir sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch d’ici le premier trimestre 2021.