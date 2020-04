WoW Classic : La mise à jour Rise of the Blood God Disponible

Vous ne savez pas quoi faire durant votre confinement ? Cela tombe bien car pour les amateurs de World of Warcraft Classic, Blizzard vient de mettre en ligne une bonne grosse mise à jour de contenu. On fait le point sur Rise of the Blood God et son contenu. Comme très souvent, les informations et les détails nous proviennent d’un billet sur le site officiel.

Rise of the Blood God, une mise à jour de contenu massive pour WoW Classic

Le premier ajout marquant, c’est l’arrivée du fameux Zul’Gurub. Un des raids les plus iconiques se déroulant dans les terres de Strangleronce. Préparez vous pour un raid jusqu’à 20 joueurs de niveau 60 avec 13 boss et des récompenses rares et épiques de niveau 120 ! Bien entendu, tout comme à l’époque, le rendez vous se trouve à l’est du lac Nazfériti dans la vallée de Strangleronce.

Parmi les autres choses, on retrouve :

Le retour des Dragons du Cauchemar

Le concours de pêche de Strangleronce

L’agitation des Silithides

Si vous souhaitez en savoir davantage, le patch note devrait vous indiquer tout cela, ou sinon, rendez-vous sur le site officiel. World of Warcraft Classic est d’ailleurs toujours disponible gratuitement si vous avez un abonnement à World of Warcraft. Une occasion pour s’occuper également en attendant l’arrivée de la prochaine extension, Shadowlands.