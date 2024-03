Les femmes toujours sous-représentées dans l’industrie

Pour cette étude, Women in Games se base sur plusieurs sujets en abordant d’abord la place des femmes dans l’industrie du jeu vidéo. On y apprend qu’en 2023, 24% des personnes employées sont des femmes, et 5% des personnes non-binaires, ce qui montre une augmentation de plus de 14 % par rapport à il y a une dizaine d’année. En revanche, leur place dans les écoles n’évolue pas beaucoup puisque le pourcentage (26,7 %) est plus ou moins le même qu’en 2019.

Ce qui, forcément, se répercute sur la représentation dans les jeux vidéo. L’étude montre par exemple qu’en 2022, sur 152 jeux publiés dits « majeurs », seuls 39% comportaient une femme en tant que personnage jouable. Et 3 jeux sur 50 montrent un temps de parole plus élevé pour les personnages féminins que masculins, autrement dit presque rien.

Pour ce qui est du public, si plusieurs études ont déjà statué sur le fait que 48% des personnes jouant au jeu vidéo en France sont des joueuses, peu se considèrent en tant que telles. Parmi elles, seules 15% se disent être des joueuses, contrairement à 29% des joueurs hommes qui se sentent « gameurs ». On notera aussi 40% de ces joueuses ont au moins une fois éviter de révéler leur genre pour éviter tout comportement toxique, étant donné que ce même pourcentage se retrouve dans les joueuses ayant déjà été harcelées en ligne. Une situation regrettable qui explique pourquoi l’on retrouve si peu de femmes en esport, étant donné que ce sont sur les jeux compétitifs du genre que l’on retrouve le plus de cas de harcèlements.

On vous invite grandement à lire l’étude complète sur le site de Women in Games pour avoir tous les détails.