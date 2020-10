Watch Dogs Legion vs Cyberpunk 2077 : les nouveautés cyberpunk de l’automne 2020

Cyberpunk 2077 présente souvent des scènes sombres en matière de science-fiction. Parfois, elles sont déprimantes. Ce jeu vidéo parvient néanmoins à hypnotiser les gamers par son style particulier. Ils sont captivés par les rues sombres éclairées par des lumières à néon publicitaires. Il y a des gratte-ciels imposants avec des panneaux d’affichage énormes. Dans ce jeu, internet revêt une version futuriste inimaginable jusque-là. Force est de constater les modifications cybernétiques sur le corps humain comme sur les voitures. La différence entre la vie réelle et le virtuel semble être de plus en plus floue. Jusqu’à présent, rares sont les jeux vidéo triple A qui arrivent à faire ressortir l’esprit du cyberpunk de la sorte. Le légendaire Deus Ex en est un exemple. Mais, les derniers mois de 2020 vont changer cela pour de bon.

Aux mois d’octobre et de Décembre, les joueurs vont assister à la sortie de deux jeux vidéo cyberpunk haut de gamme. Il s’agit de deux jeux d’action ouverts et uniques à la fois. Le premier est Watch Dogs Legion d’Ubisoft. Le deuxième jeu est très attendu : Le RPG Cyberpunk 2077 (GoG) de CD Projekt Red. Les deux titres donnent pourtant un aperçu nouveau de l’avenir. Un futur à quelques décennies près de notre époque. Outre les éléments de science-fiction, les expériences de jeu en plein air sont immersives. Et rien qu’au streaming, l’on envisage déjà une précommande dans les semaines à venir.

Pour rappel, le cyberpunk est un sous-genre dystopique de la science-fiction, c’est-à-dire un mélange de cybernétique et de punk avec des airs de science-fiction.

Watch Dogs Legion

Le prochain Watch Dogs Legion est le troisième volet de la série cyberpunk d’Ubisoft. Le premier Watch Dogs est sorti en 2014, suivi en 2016 par Watch Dogs 2. Ce 29 octobre 2020, les fans assisteront à la première de Watch Dogs Legion. Certaines caractéristiques des anciens jeux comme le piratage, l’espionnage et le parcours seront encore présentes dans ce nouveau titre. Elles ont toutefois été développées. Celui-ci comprend de nouvelles caractéristiques, différentes des précédentes versions. Elles devraient également servir de précurseur aux nouveaux jeux du même genre.

Caractéristiques

L’un des aspects les plus intéressants de Watch Dogs Legion est son nouveau système de recrutement. En fait, le jeu n’a pas encore de personnage principal. Au lieu de cela, le gamer gère tout un groupe « hacktiviste » appelé DedSec, en passant d’un personnage à un autre. La composition du groupe varie sans cesse, car des membres sont capturés ou tués (le jeu comprend d’ailleurs une option de « permadeath » ou de mort permanente). Cette option implique que le joueur doive explorer le « open-world », à la recherche de nouvelles recrues. Les fans de Watch Dogs seront également heureux d’apprendre que Aiden Pearce, le personnage principal de la série, est présent dans Watch Dogs Legion.

Cadre

Les DedSec pourraient être décrits comme des combattants de la liberté à notre époque. Ils incarnent des personnages à la recherche de liberté façon cyberpunk, et qui se rebellent. Le jeu se déroule dans le futur dans la ville de Londres alors contrôlée par une société militaire privée appelée Albion. Le PMC a transformé la Grande-Bretagne en un État de surveillance autoritaire où les libertés individuelles sont limitées et où les citoyens sont constamment opprimés par le nouveau gouvernement.

Gameplay

En ce qui concerne le jeu, Watch Dogs Legion est un jeu de baston ou de tir. Il intègre des mécanismes de furtivité et de piratage. Souvent, les joueurs s’infiltrent dans les zones contrôlées par l’ennemi et piratent les caméras de surveillance. Ils déroutent également les drones quadriplaces et utilisent l’infrastructure comme principale arme. En plus de la campagne, les gamers pourront explorer la ville, recruter de nouveaux membres et essayer de nombreux personnages avec des histoires et des capacités uniques. Ils pourront encore visiter des sites célèbres de Londres et voir à quoi pourrait ressembler la capitale britannique dans les prochaines décennies.

Cyberpunk 2077

En décembre, le développeur de jeu polonais va enfin sortir leur chef-d’œuvre tant attendu, Cyberpunk 2077. Même s’il n’est pas encore sorti, il fait déjà l’objet d’un énorme matraquage médiatique depuis le premier jeu en mai 2012. Cet engouement s’explique facilement, le jeu est produit par les éditeurs de la célèbre série Witcher. Et pour de nombreux joueurs, The Witcher 3 : Wild Hunt de CD Projekt Red est considéré comme le plus grand RPG de tous les temps ou du moins comme un must-have pour ceux qui aiment les jeux d’aventure incluant une narration.

Histoire

Cyberpunk 2077 offre une expérience unique riche en histoire, notamment celle de la construction du monde. Sachez que Witcher a été basé sur les œuvres littéraires de l’auteur polonais Andrzej Sapkowski. Le cadre de Cyberpunk 2077 s’appuie sur les sources du même auteur, et est conçu par l’illustrateur et le concepteur de jeux de table américain Mike Pondsmith. Le premier jeu de la série était un RPG de type Donjons & Dragons. Il se déroule dans une dystopie futuriste, où les États étaient remplacés par des mégaentreprises. Dans cette vie, les gangs et les criminels règnent dans les rues et les changements cybernétiques apportés sur le corps humain ont gagné des proportions incroyables, voire hors de contrôle.

Cadre

Le jeu se déroule à Night City, une métropole futuriste de la côte ouest des États-Unis, située entre Los Angeles et San Francisco. Ses rues sont chargées de néons et les gratte-ciels sont décorés par des publicités massives rappelant l’ambiance du futur Los Angeles de Blade Runner ou du Néo-Tokyo d’Akira. La ville compte 6 quartiers, mais les joueurs peuvent en sortir et explorer le désert environnant appelé Badlands. Là, les pilleurs et les charognards de type Mad Max règnent en maîtres. À certains moments, les gamers pourront également visiter le fameux cyberespace. C’est un espace virtuel à mi-chemin avec la réalité virtuelle. Il renferme les secrets de l’ancien réseau et est peuplé de constructions hostiles d’IA, c’est-à-dire de l’au-delà du mur noir.

Quel rôle prend le joueur de Cyberpunk 2077 ?

Le personnage principal du jeu est un mercenaire connu sous le nom de V. Vous pouvez le personnaliser à souhait. Il est à la recherche d’une micropuce qui lui donnerait l’immortalité. V sera accompagné du fantôme numérique Johnny Silverhand, un rockstar décédé, interprété par l’acteur hollywoodien Keanu Reeves. Les options de personnalisation de V s’étendent à trois biographies de style Mass Effect qui changent le gameplay à chaque fois. Le joueur peut ainsi mélanger trois rôles différents : le héros typique du FPS ou Solo, Netrunner ou le hacker, et un mécanicien appelé le Techie. Lorsqu’il s’agit de la profondeur totale du jeu, c’est gratter la surface !

Une nouvelle saison sur le thème du cyberpunk vous attend !

Une nouvelle saison sur le thème du cyberpunk vous attend !

