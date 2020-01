Warhammer Underworlds : Online débarque en accès anticipé sur Steam

La franchise Warhammer semble bien loin d’être exploitée à son maximum en jeu vidéo. En effet, un certain Warhammer Underworlds: Online, développé par le tout jeune studio Steel Sky Productions et reprenant l’univers du jeu de plateau Age of Sigmar, est enfin disponible en accès anticipé via Steam.

Encore un jeu de plateau Warhammer transposé en un jeu vidéo

C’est effectivement en ce 28 janvier que les joueurs peuvent désormais se procurer Warhammer Underworlds: Online pour la modique somme de 29.99 €. Fraîchement sorti en accès anticipé après trois bêtas fermées successives, le soft nous proposera pour le coup un gameplay sous forme d’un jeu de stratégie tout en jeu de plateau avec tout une mécanique de lancer de dés.

Mais avant cela, il faudra choisir votre warbands en fonction de votre style de jeu, et surtout y construire votre deck de cartes à base d’améliorations et d’objectifs. Le tout, dans des batailles stratégiques endiablées dont le but sera de récolter le plus de points de gloire que l’adversaire. Force est de constater que le jeu est excitant sur le papier, et notez que le titre est jouable à l’heure actuelle en hors-ligne contre des bots, et en ligne contre d’autres joueurs.

Suite à la sortie du soft, Neil Rennison le directeur créatif de Warhammer Underworlds: Online, explique le choix de l’accès anticipé pour le titre :

« L’accès anticipé est une excellente plate-forme de lancement. Après trois bêtas fermées réussies, le jeu se présente et se joue bien, et nous sommes disposés à prendre en compte les retours de la communauté afin de peaufiner l’expérience incroyable de Warhammer Underworlds sur le long terme. »

On espère que la transition de ce jeu de plateau sous le format vidéoludique sera un franc succès. Sachez également que le titre donne accès pour le moment à quatre types de warbands différents, avec leurs propres cartes. En sus, Warhammer Underworlds: Online proposera au niveau de son contenu de nouvelles cartes universelles qui arriveront systématiquement en tout gratuité.

En revanche, les nouveaux types de warbands débouleront quant à eux via des DLC payants additionnels, sans que l’on en sache plus sur le prix cependant. Warhammer Underworlds: Online semble avoir cela dit les armes pour proposer une expérience stratégie et jeu de plateau relativement solide comme l’était un certain Mordheim: City of the Damned.

Pour finir, on rappelle que le titre est disponible dès maintenant en accès anticipé sur Steam pour la somme de 29.99 €.