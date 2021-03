Warhammer Underworlds: Online

Warhammer Underworlds: Online est un jeu de stratégie qui est une adaptation du jeu de table Warhammer Age of Sigmar, dans lequel on retrouve quatre factions, comme les Blood Warriors de Khorne ou les Stormcast Eternals qui doivent combattre les unes contre les autres. Le titre prend la forme d'un jeu de cartes avec des constructions à effectuer et des points de gloire à amasser pour être désigné vainqueur.