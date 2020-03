Les amateurs d’hélicoptères ne savent plus où donner de la tête. Après avoir tout juste débarqué dans Fortnite, les hélicoptères s’envolent également vers War Thunder dans la mise à jour «Fureur Viking», disponible dès aujourd’hui.

Que la guerre commence !

Les vikings viennent tout juste de débarquer dans War Thunder, et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils sont énervés ! La mise à jour Fureur Viking apporte pas moins de 50 véhicules, y compris des navires et des avions ! Et que les amoureux des chars se rassurent, pas moins de 30 véhicules de ce type seront également ajoutés dont :

Le char U-SH 405 : un chasseur de chars expérimental équipé d’une paire de lance-roquettes Oerlikon de 81 mm, développé par la société suédoise Landsverk en coopération avec Daimler-Benz à la fin des années 50

Le char CV 90105 TML : un char léger expérimental développé au milieu des années 1990, avec un canon stabilisé de 105 mm, une vision thermique et un télémètre laser

Le char Lago I : un char moyen suédois du début des années 1940, développé par la société AB Landsverk, avec une bonne protection frontale et un canon à tir rapide

Cette mise à jour apportera également deux nouvelles cartes : le Danemark et la Suède. Pour les détails complets de cette mise à jour, n’hésitez pas à vous rendre sur le site officiel du jeu.

Pour rappel, War Thunder est disponible sur PC, Playstation 4 et Xbox One.