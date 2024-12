Voici la liste des nommés pour les meilleurs jeux de l’année aux BAFTA 2025

Parmi les cérémonies de récompenses les plus prestigieuses du monde artistique, on y retrouve les BAFTA (British Academy of Film and Television Arts). L’académie britannique récompense elle aussi les meilleurs jeux sortis au cours de l’année, au même titre que les Game Awards et les autres cérémonies du genre. Et cette année, la bataille risque d’être rude. Qui succèdera à Baldur’s Gate 3, grand gagnant de la dernière édition ?