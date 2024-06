Vampire: The Masquerade – Reckoning of New York : Un nouveau jeu narratif dans l’univers de World of Darkness annoncé sur PC et consoles

Dans la continuité des opus commercialisés respectivement en 2019 et 2020, cet épisode prend la forme d’un visual novel. Se déroulant en 2024, il mélange l’aspect moderne de la ville américaine à l’ambiance surnaturelle propre à la franchise créée au début des années 90. Côté scénario, nous y incarnerons deux vampires, Kali Ravnos et Padraic Caitiff, cherchant à survivre dans un monde rempli de dangers et de trahisons, essentiellement à cause des luttes de pouvoir incessantes entre la Camarilla et les Anarchs. L’occasion de plonger au cœur de ce conflit par l’intermédiaire de deux points de vue différents.

