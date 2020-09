Vampire: The Masquerade – Shadows of New York

Vampire: The Masquerade – Shadows of New York est un jeu narratif / visual novel situé dans l'univers de Vampire: The Masquerade, mais aussi un standalone de Coteries of New York. On y incarne un membre du clan Lasombra au sein de la ville de New York, dans laquelle il est possible de rencontrer tout un tas d'habitants et de les questionner pour lever le voile sur certains mystères. Les choix ont une grande importance sur le récit et déterminent la route que prendra ce dernier.