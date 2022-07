Valve : Le Steam Deck bride ses performances, avant de s’arrêter à haute température

En ces périodes de fortes températures, l’utilisation du moindre appareil électronique est sujette à des soucis en tous genre, la chaleur étant l’un des ennemis numéro 1 de nos machines. Les constructeurs prennent alors la parole afin de préciser le comportement de leurs appareils en période de canicule. Après Nintendo qui déconseillait d’utiliser la Switch en période de canicule, c’est au tour de Valve d’apporter sa pierre à l’édifice en détaillant quels sont les seuils à ne pas dépasser pour son Steam Deck, et les conséquences d’une chauffe trop importante.

A bit more detail about this – Steam Deck’s APU runs well at temperatures up to 100°C. At 100°C, it will start to throttle performance, and at 105°C it will shut down. Again, this is to protect itself (and you) from damage.

— Steam Deck (@OnDeck) July 19, 2022