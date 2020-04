Utawarerumono: Prelude to the Fallen montre son gameplay en vidéo

Prévu pour le mois de mai dans nos contrées, Utawarerumono: Prelude to the Fallen s’illustre un peu plus en ce lundi de pâques. Le tactical-RPG présente ainsi un nouveau trailer, centré sur le gameplay, où l’on peut apercevoir quelques unes de ses mécaniques.

Le trailer de gameplay

Ces nouvelles images se focalisent principalement sur les batailles et la dimension stratégique du jeu. On pourra utiliser des enchaînements d’attaques pour augmenter nos dégâts, planifier nos prochaines attaques avec un Rewind, utiliser diverses compétences et sorts, équiper de l’équipement pour améliorer nos statistiques et bien d’autres joyeusetés.

Pour rappel, Utawarerumono: Prelude to the Fallen est un RPG tactique avec une forte composante visuel novel qui nous permet de suivre son histoire. La sortie est prévue le 29 mai en Europe sur PlayStation 4 et PlayStation Vita, avec, bonne nouvelle, du cross-save entre les deux plateformes.