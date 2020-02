Utawarerumono: Prelude to the Fallen sortira le 29 mai 2020

Tout d’abord vaguement annoncé pour 2020, Utawarerumono: Prelude to the Fallen trouve finalement sa doute de sortie. En effet, NIS America a annoncé que son titre arrivera en Europe le 29 mai 2020. Le jeu sortira en éditions physiques et digitales sur PlayStation 4, tandis que la PS Vita aura droit à une version digitale uniquement.

Un petit trailer pour accompagner

Comme vous pouvez le voir en en-tête de cet article, l’éditeur d’Utawarerumono: Prelude to the Fallen a décidé de nous gratifier d’un petit trailer, histoire d’en voir encore un peu plus sur le titre.

Niveau gameplay, ce titre est prévu comme Utawarerumono: Mask of Deception et Utawarerumono: Mask of Truth, à savoir une alternance entre histoires et batailles. L’histoire se présentera plutôt sous forme d’un visual novel, tandis que les affrontements se règleront en mode tactical-RPG, un peu à la manière d’un Fire Emblem (comparaison banacale, juste pour vous donner une idée).

De nombreuses autres mécaniques de jeu sont également présentes, comme le craft, les attaques en coopération, l’entrainement. Bref, ce titre se présente comme un RPG très complet, qui proposera d’ailleurs du cross-save entre vos sauvegardes PS Vita et PlayStation 4.

Pour rappel (au cas où vous auriez oublié la seconde phrase de l’article), le jeu sera disponible le 29 mai sur les consoles actuelle de Sony.