De nombreuses améliorations

La QuakeCon est souvent l’occasion d’une petite surprise. Après avoir retrouvé les premiers Quake, c’est au tour de la série de DOOM de nous faire revivre ces premiers moments. Bethesda et id Software viennent d’annoncer DOOM + DOOM II sur les consoles modernes, un portage des titres sortis au début des années 90 avec des améliorations suite à son passage sous le moteur KEX mais aussi du contenu supplémentaire.

Ce retour apporte toutes les commodités attendues avec :

Des visuels améliorés

Jusqu’à 4K – 120 Fps

Support des mods (PC)

Prise en charge des contrôleurs modernes

Ajout d’un carrousel d’armes pour changer d’arme plus facilement

Visée gyroscopique sur PlayStation et Switch

Contrôles à la souris et au clavier améliorés

Match à mort local en écran partage et coopératif jusqu’à quatre joueurs

Match à mort et multijoueur en cross-platform jusqu’à 16 joueurs

Musiques d’origine restaurées avec possibilité de choisir

Sauvegarde rapide

De nouvelles options d’accessibilité (mode de contraste élevé, synthèse vocale, chat multijoueur en parole-texte, police moderne et d’autres paramètres)

Prise en charge du mod DeHacked

Traduit dans huit nouvelles langues (espagnol mexicain, portugais brésilien, polonais, russe, japonais, coréen, chinois traditionnel et chinois simplifié)

Avec un tout nouveau jeu

Mais en plus d’apporter moult améliorations, cette compilation a aussi décidé d’être généreux en contenu. On y retrouve donc les deux jeux de l’époque, leurs contenus additionnels, le support des mods qui promettent de nombreuses créations de la communauté mais aussi la présence d’un nouvel épisode.

Appelée DOOM Legacy of Rust, cette nouvelle aventure est développée en collaboration entre Nightdive Studios, id Software et Machine Game. Dans la continuité de ces deux volets, le titre nous promet de nouveaux démons et de nouvelles armes à découvrir. Evidemment, il s’agit d’un opus relativement mineur en prévision du vrai nouveau jeu DOOM The Dark Ages attendu pour 2025 mais il nous permettra tout de même de découvrir deux sections de huit cartes, appelées The Vulcan Abyss et Counterfeit Eden, pour un total de 16 niveaux.

Et puisqu’une bonne nouvelle n’arrive pas seule, sachez que cette collection DOOM + DOOM II est déjà disponible sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. L’ensemble est vendu en numérique au prix de 9.99€. Notez que les personnes qui possèdent les DOOM et DOOM II d’origine peuvent récupérer cette nouvelle mouture via une mise à niveau gratuite.