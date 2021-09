Un VPN pour les jeux en ligne

Toujours à la recherche de façons d’améliorer leur expérience de jeu, les usagers de jeux multi joueurs en ligne comme Fortnite ou Playerunknown’s Battlegrounds (PUBG), se trouvent face à des choix : leur console, manette, équipe, avatar, mais aussi le type de connexion qui permettrait d’éviter les bugs et le temps de latence ou PING. Aussi : comment pouvoir acheter à un moindre prix, voire gratuitement, dans les boutiques de jeux, d’avoir accès à des jeux lors de leur apparition aux États-Unis ou en Asie, ou de protéger leur compte des hackers ?

Face à tous ces choix, on va aujourd’hui parler du VPN. Est-ce qu’un VPN est vraiment utile et si oui, en quoi ? Beaucoup de VPN disent être très utiles voire nécessaires pour les joueurs ou gamers et donnent mille et une raisons d’en acheter, mais, à quoi sert un VPN et vaut-il vraiment le coup d’en avoir un dans le cadre des jeux ? Commençons par voir ce qu’est un VPN.

Qu’est-ce qu’un VPN : géolocalisation et limitations régionales

À la base, un VPN “achemine les informations entrantes et sortantes liées à vos activités en ligne vers un tunnel chiffré et remplace votre adresse IP par une autre ». Un VPN aussi change votre adresse IP et aide à changer votre géolocalisation, ce qui veut dire que, avec un VPN, le contenu qui était auparavant bloqué dans votre pays est maintenant disponible.

Jeux, items et extensions disponibles

Avec un VPN, le contenu restreint ou verrouillé dans votre région est désormais disponible, cela va pour tout le contenu se trouvant sur Internet mais aussi, et ce qui nous intéresse ici, les jeux. En passant non seulement par le jeu lui même mais aussi par les items ou extensions inexistants dans votre région qui pourraient vous donner des avantages en ligne lorsque vous jouez, mais surtout rendre l’expérience de jeu bien meilleure et complète, car, qui aime se faire battre par quelqu’un qui a accès à un avatar qui n’existe pas chez soi ? Par exemple. De plus… ces items sont parfois gratuits ailleurs et payants chez nous, une dépense qui peut être facilement contournée avec un VPN.

Les dates de sortie des jeux : qui joue le premier ?

Pour les plus impatients, quand un jeu vient de sortir, on a envie de le jouer… sauf que, parfois, il faut attendre un peu jusqu’à ce qu’il soit disponible dans notre pays. Plus de problème avec un VPN, il suffira juste de choisir le bon serveur (celui du pays désiré) et puis voilà. C’est tellement simple que, c’est tout.

Communautés : styles de jeux, tournois et fuseaux horaires.

Les limitations régionales peuvent aussi, quand on pense à des jeux comme Fortnite ou PUBG, limiter les serveurs et communautés avec lesquelles on joue. Le niveau de jeu, les styles de jeu changent selon les communautés, et qui ne veut pas s’infiltrer et voir un peu comment ça se passe ailleurs et améliorer ses stratégies ? Nous oui en tout cas. Le temps venu cher apprenti, vous pourrez participer dans les tournois de n’importe où et gagner les prix des tournois qui sont, eux aussi, limités par région. Parfois aussi, à cause des fuseaux horaires, si on est des joueurs noctambules, il vaut mieux se connecter à des serveurs étrangers, comme cela on trouve plein de monde avec qui jouer quelle que soit l’heure à laquelle on se connecte.

Acheter les jeux et items moins cher avec un VPN ?

Selon votre région, un jeu peut coûter plus ou moins cher, par exemple sur Steam ou Origin, cela arrive très souvent que les prix changent que vous soyez ici ou là. Cela va de même en ce qui concerne les achats dans le jeu, un item peut coûter plus cher si vous habitez dans une région dite “chère”. En changeant votre adresse IP avec un VPN vous pourrez donc obtenir le jeu et faire des achats dans le jeu lui-même pour un moindre prix. Voire même gratuitement !

Conclusion

En changeant votre géolocalisation vous pouvez donc accéder à des jeux restreints à certaines régions et obtenir des items et extensions aussi géo-limitées, en plus de pouvoir jouer à n’importe quel jeu dès sa sortie, d’où que vous soyez, ainsi que de pouvoir jouer à n’importe quelle heure avec des gens de partout et voir comment est-ce qu’on joue ailleurs et participer à des tournois géo-restreints. Mais aussi, acheter les jeux pour un moindre prix ou une fois dans le jeu, pareil, obtenir des items moins cher. À vous maintenant de choisir un VPN qui possède de nombreux serveurs à plein d’endroits différents, comme ça vous serez sûr de ne jamais avoir à changer de VPN.

La sécurité et le VPN : les achats en ligne et les attaques DDOS

Les achats en ligne

Il en va de même pour toute autre transaction effectuée en ligne. Acheter des jeux en ligne ou faire des achats dans le jeu, même dans des plateformes réputées fiables, comporte des risques. Une fois qu’il y a des transactions, les hackers ou cyber-criminels peuvent avoir accès à vos données si celles-ci ne sont pas protégées. Une couche de protection supplémentaire et qui est en effet très utile est le VPN. Celui-ci chiffre vos données, idéalement de bout en bout. Alors prenez ceci en compte lorsque vous choisissez un VPN et vérifiez les types et niveaux de chiffrement qu’ils proposent, sachant que le niveau de chiffrement peut aussi, en contrepartie, endommager la vitesse plus le chiffrement est grand. Donc pouvoir changer de type de chiffrement à n’importe quel moment selon que l’on achète ou l’on joue s’avère être un avantage lorsqu’on parle de VPN, et plusieurs VPN dans le marché offrent cette option, notamment PureVPN.

Les attaques DDOS

Une attaque DDOS ou attaque par déni de service comme son nom l’indique ne vous permettra plus d’accéder à un service X en ligne en faisant que votre machine soit surmenée et que par conséquent elle ne puisse plus accéder nulle part car trop “occupée”, par un envoi excessif de messages ou autres requêtes qui vont surcharger votre bande passante. Les serveurs des jeux sont souvent rendus indisponibles de cette façon là. La meilleure solution est alors un VPN avec un serveur dédié.

Conclusion

Que ce soit pour faire des achats en ligne ou pour être à l’abri des hackers lorsque vous jouez, un VPN peut vous aider.

Vous vous êtes fait bannir d’un jeu ? La solution: un VPN

Alors les filous, on s’est fait bannir hein ? Bon, voici votre deuxième chance, mais utilisez là avec sagesse.

Que vous ayez été banni temporairement ou de façon permanente vous pouvez essayer de jouer encore une fois avec un nouveau compte si c’est votre compte qui a été banni. Mais si c’est votre adresse IP qui a été bannie, les choses se corsent, il vous faudra donc changer cette adresse IP. Comment ? Vous le savez déjà, un VPN. Mais essayez cette fois-ci de bien lire les conditions d’utilisation du jeu et de les respecter.

Si vous avez trouvé n’importe lequel des problèmes cités ci-dessus, pourquoi ne pas essayer au moins et voir ? Il existe des essais de VPN très bon marché. Par exemple PureVPN vous offre un essai gratuit de 7 jours question de vous faire votre propre avis. Leur abonnement annuel est aussi très intéressant et ils font souvent des offres spéciales. Si vous continuez à avoir des problèmes de latence nous vous conseillons de vérifier votre équipement de jeu et de le booster.