Un nouveau projet Halo serait en préparation selon une offre d’emploi

Halo : Infinite exploite déjà une bonne partie des ressources de 343 Industries, mais cela ne veut pas dire que le studio ne recherche pas de nouvelles idées. Une récente offre d’emploi relayée par GamesRadar nous montre justement que Microsoft est à la recherche d’un producteur pour 343 Industries, afin de plancher sur un projet Halo.

Un futur spin-off et la Master Chief Collection sur une autre plateforme ?

L’offre d’emploi fait clairement mention d’un « nouveau projet dans l’univers de Halo« , et ne mentionne donc pas Halo : Infinite. Cette offre ne concerne donc pas le prochain jeu, ce qui aurait été étonnant étant donné qu’il est déjà dans la partie finale de son développement, même s’il ne sort que cet automne.

On pourrait alors imaginer que ce nouveau projet n’est autre qu’un nouveau spin-off, et l’un des premiers noms qui viennent en tête est forcément celui de Halo Wars 3. Si le second volet n’a pas remporté le succès espéré, Microsoft pourrait vouloir retenter le coup pour surfer sur le vague Infinite. Il y a en tout cas peu de chances que cela concerne le prochain opus « canonique » de Halo, étant donné que Halo : Infinite est prévu pour durer pendant des années.

En plus de cette information, le studio a teasé le fait que la Master Chief Collection pourrait arriver sur une autre plateforme. Dans le dernier article du site Halo Waypoint, 343 Industries indique alors « un nouvel endroit et une nouvelle manière pour jouer » concernant le futur de cette compilation.

Aucune autre information n’a été partagée, mais il n’en fallait pas plus pour déclencher toutes sortes de rumeurs. Si l’on ne s’aventurera pas à dire que la Master Chief Collection pourrait sortir sur une autre console, une arrivée sur l’Epic Games Store reste largement envisageable. Réponse dans les prochaines semaines.