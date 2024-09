Ubisoft continue de dévisser en bourse suite à une lettre ouverte d’un actionnaire qui demande des gros changements

Passer en privé, licencier… la liste des exigences d’un actionnaire mécontent

En un an, l’action en bourse d’Ubisoft s’est considérablement affaissée. On parle ici d’une chute de plus de 50% en un an, alors que l’éditeur a pourtant sorti quelques grosses cartouches entre temps. La sortie de Star Wars Outlaws n’a pas sur redresser la barre, au contraire. L’action a de nouveau plongé, de plus de 11% en quelques jours.

Et si toutes ces transactions boursières sont remarquées aujourd’hui, c’est parce que l’un des actionnaires minoritaires a pris la parole. Il s’agit du fond spéculatif AJ Investments, qui a publié une lettre ouverte pour demander à Yves Guillemot des changements structurels, comme de considérer le fait de rendre l’entreprise privée. Tencent, qui est un actionnaire d’Ubisoft, est également évoqué comme partenaire potentiel pour aider à cette transition. Une manière à peine détournée de dire qu’une revente est souhaitée.

Et qui dit revente dit également licenciements. Là encore, ce souhait est à peine cachée puisque AJ Investments souhaite qu’Ubisoft « mette en œuvre un programme complet de réduction des coûts et optimise les niveaux de personnel pour être plus comparables aux leaders du secteur ». Rappelons qu’Ubisoft a déjà licencié massivement au cours de ces derniers mois, mais ce n’est visiblement pas encore assez pour les actionnaires, qui préfèrent sans doute que l’éditeur revoit son modèle. Contrairement à d’autres grands éditeurs, Ubisoft emploie énormément de personnes en interne et a finalement peu recours à la sous-traitance. Revoir ce modèle aurait donc un impact massif sur le personnel.

L’actionnaire minoritaire souhaite aussi qu’Ubisoft se concentre sur ses plus grosses licences tandis qu’un changement de PDG est à considérer. Il est important de préciser qu’AJ Investments représente moins de 1% des actions d’Ubisoft, ce qui veut dire que cette lettre ouverte pourrait être relativement ignorée par le groupe, sauf si cette parole venait à trouver un écho auprès d’autres actionnaires plus importants (et c’est justement ce qui est en train de se passer). La famille Guillemot reste le premier actionnaire de l’entreprise à ce jour. Ubisoft n’a pas encore répondu à cette lettre.