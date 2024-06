Ubisoft annonce une nouvelle adaptation du MONOPOLY sur PC et consoles

Microsoft purchasing Simulator

Avait-on vraiment besoin d’une nouvelle adaptation de ce jeu de société vieux comme le monde ? Apparemment oui, selon Ubisoft, qui a annoncé un jeu MONOPOLY nouvelle génération pour très bientôt. D’après les premières informations, il s’agit principalement d’une mise à jour graphique qui améliore l’ambiance du jeu avec un environnement plus vivant. Le quartier évoluera en temps réel en fonction de vos actions (constructions, cartes spéciales) ainsi que de la météo.

Une collaboration toujours aussi fructueuse pour Ubisoft et Hasbro comme l’exprime Eugene Evans, SVP Digital Strategy and Licensing chez Hasbro et Wizards of the Coast :

Alors que MONOPOLY approche de son 90ème anniversaire, nous sommes ravis de travailler avec Ubisoft pour offrir une toute nouvelle version de ce classique – une approche qui immerge vraiment les joueurs numériquement et qui donne vie aux quartiers et aux lieux du plateau comme jamais auparavant. Cette collaboration avec Ubisoft souligne notre stratégie visant à développer notre portefeuille de jeux numériques et à étendre la portée de nos marques emblématiques aux joueurs du monde entier.

Vous pourrez ainsi profiter d’une expérience authentique de MONOPOLY en famille et entre amis, en ajoutant jusqu’à six personnes dans un salon et en participant à des matchs en ligne contre des joueurs du monde entier. Il sera possible de jouer à plusieurs avec une seule manette à partager ou bien d’utiliser chacune la sienne. Vous aurez aussi le choix de personnaliser les règles pour notamment avoir des parties plus courtes selon vos besoins. On sait que les parties peuvent durer des heures à moins de rapidement connaître la faillite.

MONOPOLY sera disponible le 12 septembre prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch.