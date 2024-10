Two Falls (Nishu Takuatshina), inspiré par Firewatch et What Remains of Edith Finch, sera lancé ce 8 novembre

La démo du jeu est en ligne

Pas de report en vue pour Two Falls (Nishu Takuatshina), qui confirme donc sa sortie sur PC via Steam et l’Epic Games Store pour ce 8 novembre. Et si le titre vous fait de l’oeil, sachez qu’il fera aussi parti de la sélection du prochain Steam Next Fest qui aura lieu la semaine prochaine. Cependant, pas besoin d’attendre jusqu’au début de l’événement, étant donné que la démo est d’ores et déjà en ligne et le restera jusqu’au lancement du jeu.

Pour rappel, ce jeu d’aventure narratif en vue à la première personne nous raconte l’histoire croisée de Jeanne, princesse de France, et de Maikan, jeune Innu qui tente de protéger son foyer dans la nature verdoyante du Canada au XVIIe siècle.

Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur ce projet avant même de lancer la démo, n’hésitez pas à consulter notre récente interview de Francis Rufiange et Laurène Betard du studio Unreliable Narrators, qui sont revenus sur les inspirations du titre ainsi que sur ses spécificités lors de notre dernier AG French Direct.