Tropico 6 accueille le DLC « Spitter » sur PC, PS4 et Xbox One

Après le lancement du « Lama de Wall Street » début décembre, Tropico 6 s’offre dès aujourd’hui un nouveau contenu additionnel intitulé « Spitter » sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. La page Steam du titre indique que le DLC est vendu au prix de 9,99€ mais bénéficie actuellement d’une réduction de 15% (8,49€) qui s’achèvera le 30 avril prochain.

El Presidente se met aux réseaux sociaux

Le jeu de gestion développé par Limbic Entertainment et édité par Kalypso Media ajoute une fonctionnalité inédite dans la saga proposant au joueur de soigner son image par l’intermédiaire de Spitter, le seul et unique réseau social approuvé à Tropico. Cela vous permettra d’interagir avec les différents chefs de factions, de séduire des influenceurs et d’attirer des célébrités sur votre île.

Le DLC inclut également trois bâtiments, le centre de désintoxication, le centre de bien-être et la Super Villa, le trait de personnalité « Narcissique », trois pistes audio, cinq éléments de personnalisation, de nouvelles missions et une carte bac à sable supplémentaire.

Tropico 6 est disponible sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.