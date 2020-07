Voici la liste complète et officielle des trophées et succès du jeu Samurai Jack: Battle Through Time. Cela vous permettra d’obtenir le 100% ou le platine selon le support. Rappelons que les objectifs sont les mêmes, peu importe la plateforme.

Retour vers le passé

Réussir tous les succès du jeu

Finir un niveau avec moins de 10 % de santé

Terminer les mines d’Aku

Terminer le château de Boon

Terminer la caverne de l’ancien

Terminer le cimetière des morts-vivants

Terminer Aku-Ville

Terminer la ville en ruines

Terminer la forêt enneigée

Terminer le vaisseau prison

Terminer la tour d’Aku

Discuter avec un personnage du monde

Terminer un niveau sans utiliser d’arme à distance

Terminer un niveau en utilisant uniquement l’épée

Terminer un niveau en utilisant uniquement la lance

Terminer un niveau en utilisant uniquement le marteau

Terminer un niveau en utilisant uniquement le gourdin

Terminer un niveau en utilisant uniquement le Poing du samouraï

Vaincre un boss en utilisant une parade

Vaincre un ennemi en utilisant le décor

Améliorer une arme à son niveau maximum

Améliorer toutes les armes à leur niveau maximum

Obtenir toutes les armes du jeu

Réparer une arme

Obtenir tous les objets

Obtenir tous les objets de collection

Apprendre toutes les compétences

Terminer les mines d’Aku en difficulté Maître suprême

Terminer le château de Boon en difficulté Maître suprême

Terminer la caverne de l’ancien en difficulté Maître suprême

Terminer le cimetière des morts-vivants en difficulté Maître suprême

Terminer la Aku-Ville en difficulté Maître suprême

Terminer la ville en ruines en difficulté Maître suprême

Terminer la forêt enneigée en difficulté Maître suprême

Terminer le vaisseau prison en difficulté Maître suprême

Terminer la tour d’Aku en difficulté Maître suprême

Utiliser une attaque Kiai

Terminer tous les niveaux en difficulté Maître suprême

Éliminer 1 000 ennemis

Récupérer 100 000 pièces d’or

Éliminer 20 ennemis à l’arc

