Voici la liste complète et officielle des trophées et succès du jeu Gigantosaurus The Game. Cela vous permettra d’obtenir le 100% ou le platine selon le support. Rappelons que les objectifs sont les mêmes, peu importe la plateforme.

Giganto!!!

Récupère tous les trophées

Récupère tous les trophées Œuf-splorateur de la Savane

Trouver 4 œufs dans la Savane

Trouver 4 œufs dans la Savane Œuf-splorateur de la Jungle

Trouver 4 œufs dans la Jungle

Trouver 4 œufs dans la Jungle Œuf-splorateur du Désert

Trouver 4 œufs dans le Désert

Trouver 4 œufs dans le Désert Œuf-splorateur du Lac

Trouver 4 œufs dans le Lac

Trouver 4 œufs dans le Lac Œuf-splorateur du Glacier

Trouver 4 œufs dans le Glacier

Trouver 4 œufs dans le Glacier À la rescousse !

Arrêter toutes les coulées de lave au Volcan

Arrêter toutes les coulées de lave au Volcan Savane à la p-œuf-ection

Trouver 10 œufs dans la Savane

Trouver 10 œufs dans la Savane Jungle à la p-œuf-ection

Trouver 10 œufs dans la Jungle

Trouver 10 œufs dans la Jungle Désert à la p-œuf-ection

Trouver 10 œufs dans le Désert

Trouver 10 œufs dans le Désert Lac à la p-œuf-ection

Trouver 10 œufs dans le Lac

Trouver 10 œufs dans le Lac Glacier à la p-œuf-ection

Trouver 10 œufs dans le Glacier

Trouver 10 œufs dans le Glacier À la recherche de trucs rigolos

Utiliser tous les objets rigolos

Utiliser tous les objets rigolos À fond la caisse

Finir 1er de la course de la Savane à la Jungle

Finir 1er de la course de la Savane à la Jungle Sème-les

Finir 1er de la course de la Jungle au Désert

Finir 1er de la course de la Jungle au Désert Vitesse des sables

Finir 1er de la course du Désert au Lac

Finir 1er de la course du Désert au Lac Champion actuel

Finir 1er de la course du Lac au Glacier

Finir 1er de la course du Lac au Glacier Glace fraîche

Finir 1er de la course du Glacier au Volcan

Finir 1er de la course du Glacier au Volcan Le dino le plus précieux

Mettre 10 paniers

Mettre 10 paniers Les foufous en canoë

Naviguer 200m avec un canoë sur le Lac

Naviguer 200m avec un canoë sur le Lac Les carnivores, c’est terminé

Étourdir toutes les plantes carnivores dans la Savane

Étourdir toutes les plantes carnivores dans la Savane Fou des noix

Ramasser toutes les noix

Ramasser toutes les noix Les secrets de la Savane

Visiter les 5 chambres de la cave secrète dans la Savane

Visiter les 5 chambres de la cave secrète dans la Savane Escapades dans la Jungle

Utiliser les tobogans des grottes secrètes dans la Jungle

Utiliser les tobogans des grottes secrètes dans la Jungle Travail assoiffant

Trouver Troy à l’oasis dans le Désert

Trouver Troy à l’oasis dans le Désert Basket de noix de coco

Tirer toutes les noix de coco sur l’île du Lac

Tirer toutes les noix de coco sur l’île du Lac Les jours enneigés, c’est terminé

Détruire tous les bonhommes de neige dans le Glacier

Détruire tous les bonhommes de neige dans le Glacier Criticobestiole

Étourdir 10 créatures

Étourdir 10 créatures Meilleur marqueur-de-crâne

Ramasser tous les Crânes d’or

Ramasser tous les Crânes d’or Éco perfection

Planter les graines dans tous les pots à graines

Planter les graines dans tous les pots à graines Aucune page n’a pas été tournée

Ramasser toutes les pages à Gigantopedia

Ramasser toutes les pages à Gigantopedia Fin

Terminer l’aventure

Terminer l’aventure Le collectionneur de crétacé

Ramasser toutes les statues

Si vous cherchez des astuces et des guides/soluces, rendez-vous sur nos sections dédiées.