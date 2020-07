Voici la liste complète et officielle des trophées et succès du jeu Doraemon Story of Seasons. Cela vous permettra d’obtenir le 100% ou le platine selon le support. Rappelons que les objectifs sont les mêmes, peu importe la plateforme.

Natura au naturel

A obtenu tous les trophées !

Labourer un Champ

1er champ labouré !

1er champ labouré ! Semer des Graines

1re graine semée !

1re graine semée ! Arroser les Cultures

1re culture arrosée !

1re culture arrosée ! Placer les Produits dans la Caisse

A mis un produit dans la caisse !

A mis un produit dans la caisse ! Abattre un Arbre

A coupé un arbre !

A coupé un arbre ! Couper une Souche

1ère souche coupée !

1ère souche coupée ! Creuser avec une Pioche

A creusé 1ère fois avec une pioche !

A creusé 1ère fois avec une pioche ! Pêcher

1er poisson attrapé !

1er poisson attrapé ! Cuisiner

1er plat préparé !

1er plat préparé ! Attraper un Insecte

1er insecte pris !

1er insecte pris ! Élever une Vache

1re vache élevée !

1re vache élevée ! Élever un Mouton

1er mouton élevé !

1er mouton élevé ! Élever une Poule

1re poule élevée !

1re poule élevée ! Un Veau est né

1er veau né !

1er veau né ! Un Agneau est né

1er agneau né !

1er agneau né ! Un Poussin est né

1er poussin né !

1er poussin né ! Obtenir une Porte magique

A obtenu Porte magique !

A obtenu Porte magique ! Obtenir Loco humaine

A obtenu Loco humaine !

A obtenu Loco humaine ! Obtenir des Super-gants

Super-gants acquis !

Super-gants acquis ! Obtenir un Concepteur

A obtenu Concepteur !

A obtenu Concepteur ! Obtenir un Bâton trouveur

A obtenu Bâton trouveur !

A obtenu Bâton trouveur ! Étendre la maison de Nobi

Maison de Nobi agrandie !

Maison de Nobi agrandie ! Construire une écurie.

A construit une écurie !

A construit une écurie ! Trouver Koropokkur

A trouvé un Koropokkur !

A trouvé un Koropokkur ! Compléter la Lithographie

A complété la lithographie !

A complété la lithographie ! Résoudre le Mystère du Grand arbre

A résolu le mystère de l’arbre doyen !

