Voici la liste complète et officielle des trophées / succès du jeu Chronos: Before the Ashes. Cela vous permettra d’obtenir le platine ou le 100% selon la plateforme.

Platine

Chevalier des arts et des lettres

Tout obtenir

Or

Un acte héroïque

Terminer le jeu en mode HÉROÏQUE

Terminer le jeu en mode AVENTURE

Argent

Plus ils sont gros…

Vaincre le Gardien Krell

Vaincre le Guardien Pan

Vaincre le Gardien du Labyrinthe

Vaincre le Rêveur

Vaincre le Golem de pierre

Vaincre la Veuve Rouge

Atteindre le service 16 grâce au Miroir

Fabriquer une masse krell

Obtenir l’arme krell secrète

Améliorer une arme jusqu’au niveau +5

Obtenir la pierre de foudre

Obtenir la pierre de soleil

Obtenir la pierre d’ombre

Mettre 30 points d’attribut en Force

Mettre 30 points d’attribut en Agilité

Mettre 30 points d’attribut en Arcane

Mettre 30 points d’attribut en Vitalité

Terminer le jeu à 21 ans ou moins

Lire 10 livres ou parchemins

Rendre un souvenir du passé au roi krell

Terminer le jeu dans n’importe quelle difficulté

Bronze

Je ne suis pas votre ennemi

Trouver le forgeron krell

Obtenir le marteau de guerre krell

Obtenir la faux du Labyrinthe

Obtenir la lance pan

Obtenir le bouclier krell

Obtenir le bouclier pan

Améliorer une arme

Trouver le flûtiste pan

Obtenir la pierre de feu

Résoudre les énigmes du flûtiste

Débloquer votre premier trait

Lire 5 livres ou parchemins

Échanger votre arme de départ pour sa version krell

Obtenir un cœur de dragon

Créer un éclat du dragon rare

Ouvrir un coffre gravé du dragon

