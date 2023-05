Towers of Aghasba annoncé, l’aventure en monde ouvert débute à l’été 2024 sur PC et PlayStation 5

Naughty Dog : Le jeu multijoueur The Last of Us sera en retard, l’équipe a été réduite tandis qu’un nouveau jeu solo est en préparation

Undawn : Will Smith débarque dans le RPG de survie mobile de Level Infinite

Zelda: Tears of the Kingdom obtient un nouveau patch qui empêche la duplication des objets

Bon plan : Le Samsung Galaxy A23 5G bénéficie d’une grosse promotion, valable uniquement aujourd’hui

Metal Gear Delta: Snake Eater serait bien co-développé par Virtuos

Marvelous dévoile Rune Factory 6 et Rune Factory: Project Dragon

Daemon X Machina: Titanic Scion est annoncé, un nouvel épisode pour le jeu de mecha

Forza Motorsport : Turn 10 dévoile la jaquette du jeu et promet beaucoup de gameplay à venir

Le jeu de stratégie en temps réel Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin est annoncé sur PC, PS5 et Xbox Series

Alone in the Dark sortira le 25 octobre et surprise, une démo est disponible

Warhammer 40,000: Space Marine II met en avant son gameplay brutal et sanglant dans un trailer

PlayStation Showcase : Toutes les annonces résumées en 8 minutes de vidéo

Mortal Kombat 1 est déjà disponible en précommande, voici où l’acheter

Aliens: Dark Descent s’offre une nouvelle présentation de gameplay avant sa sortie

Disgaea 7 : Vows of the Virtueless trouve enfin sa date de sortie européenne

The Lord of the Rings Gollum : Les premiers tests sont là, et ils ne sont pas bons du tout

Microsoft s’amuse à montrer tous les jeux présentés chez PlayStation qui sortiront aussi sur Xbox

Immortals of Aveum : Le FPS EA Originals met le paquet sur l’action dans son dernier trailer

Revenant Hill : suivez les aventures du chat Twings dans le nouveau jeu signé The Glory Society

The Talos Principle II : Une suite pour le jeu de puzzles, qui devrait retourner le cerveau

F1 23 dévoile du nouveau gameplay et un tour du circuit de Las Vegas

Cat Quest: Pirates of the Purribean est le troisième épisode de la série Cat Quest, sortie en 2024

Concord : Un nouveau FPS orienté PvP développé par Firewalk Studios pour Sony