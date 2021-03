Sega annonce Total War : Rome Remastered pour le 29 avril

Sega Europe et Feral Interractive annoncent aujourd’hui Total War : Rome Remastered, une version remise au goût du jour du jeu de stratégie en temps réel de Creative Assembly se déroulant dans la Rome Antique.

Tous les remasters mènent à Rome

Vous savez que les remaster de vieux jeux ont la cote en ce moment, et c’est au tour de la série Total War d’en profiter avec Total War : Rome Remastered. Développé initialement par Creative Assembly, le travail de refonte est confié ici à l’éditeur Feral Interactive. La compagnie est notamment spécialisée dans l’édition et l’adaptation de jeux sur Mac, Linux, et mobiles. Ils ont d’ailleurs porté Rome : Total War sur iOS pour iPad en 2016.

Au programme des améliorations, on peut s’attendre donc à :

Des graphismes entièrement retravaillés et améliorés : environnements, personnages, et champs de bataille.

Une résolution en 4K

16 nouvelles factions

De nouvelles fonctionnalités comme une carte stratégique pendant les batailles

Une refonte du système diplomatique

Des réglages en plus pour la caméra (zoom et rotation)

Du multijoueur cross-système d’exploitation pour Windows, Mac, et Linux

Les extensions Barbarian Invasion et Alexander inclues

Total War : Rome Remastered sortira le 29 avril prochain sur PC.