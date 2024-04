TopSpin 2K25 : Le jeu de tennis de Hangar 13 et 2K Games nous présente ses modes de jeu dans un nouveau trailer

Un contenu classique mais dense en perspective ?

Commenté par Rémi Ercolani et Jesse Scott, respectivement Game Director et Associate Principal Designer au sein du studio américain, le trailer nous dit tout ce qu’il faut savoir sur les modes de jeu du titre pendant quatre minutes. Académie pour apprendre à jouer en compagnie de l’iconique John McEnroe, matchs d’exhibition en simple ou en double contre l’IA ou en multijoueur local, rencontres en ligne prenant en charge le crossplay entre toutes les plateformes, Carrière avec création et personnalisation de son propre avatar… le contenu proposé semble très classique pour le genre, ce qui ne veut pas dire pour autant qu’il n’y aura pas de quoi y passer du temps.

Pour rappel, TopSpin 2K25 sortira sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X|S le 23 avril prochain pour les possesseurs des éditions Deluxe et Grand Chelem et le 26 avril pour les autres.