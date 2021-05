Top ventes jeux video en France Semaine 16 : Yoko Taro prend le pouvoir sur Nintendo

Tous les lundi, le S.E.L.L. (Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs) nous dévoile le classement des meilleures ventes de jeu vidéo en France, avec les résultats de la semaine du du 19 au 25 avril 2021. Et cette fois-ci une surprise est au programme, car le classement des 5 jeux les plus vendus n’et plus entièrement occupé par Nintendo, contrairement à la semaine 15.

Quelles sont les meilleures ventes de jeux vidéo pour la Semaine 16 ?

Top 5 des ventes jeux vidéo semaine 16 :

Eh oui, cela n’arrive que lors de grosses sorties, mais un jeu PS4 a détrôné Nintendo cette semaine, et pas n’importe lequel, puisqu’il s’agit de NieR Replicant ver.1.22474487139…, alors que la série était considérée comme étant de niche il y a quelques années. Un bel exploit pour Yoko Taro et ses équipes donc.

Le top 3 par plateforme

Chaque semaine, le S.E.L.L. publie aussi un classement des ventes pour chaque plateforme séparée :

PS5

Moto GP 21 Judgment Spider-Man : Miles Morales

PS4

Nier Replicant ver.1.22474487139… FIFA 21 Moto GP 21

Xbox Series X

Nier Replicant Remake Moto GP 21 Judgment

Xbox One

FIFA 21 Call Of Duty : Black Ops Cold War GTA V : Édition Premium

Nintendo Switch

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury Mario Kart 8 Deluxe Animal Crossing : New Horizons

PC

Nier Replicant ver.1.22474487139… Microsoft Flight Simulator Les Sims 4 : Édition Standard

Lundi prochain, nous découvrions le classement pour la semaine 17 à savoir du 26 avril au 2 mai 2021.