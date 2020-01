Top ventes jeux vidéo en France semaine 02 : Début d’année calme

Comme chaque début de semaine, le SELL partage le top des meilleures ventes jeux vidéo enregistrées en France. Forcément, 2020 vient de débuter et il n’est pas étonnant que ce soit les gros hits qui figurent en haut des charts. La semaine prochaine, les sorties seront plus fréquentes et le classement devrait bouger.

Rappelons qu’il s’agit toujours d’un classement avec une semaine d’écart. Voici donc le top des ventes jeux vidéo pour cette semaine 02 (du 6 au 12 janvier).

Quelles sont les meilleures ventes jeux vidéo cette semaine ?

Top 5 des ventes jeux vidéo semaine 02 :

Le top 3 par consoles

Passons maintenant au classement des ventes enregistrées, cette fois-ci selon les plateformes de jeux.

Sur PlayStation 4 :

Call of Duty Modern Warfare FIFA 20 Star Wars Jedi: Fallen Order

Sur Xbox One :

Call of Duty Modern Warfare Rage 2 FIFA 20

Sur Nintendo Switch :

Mario Kart 8 Deluxe Luigi’s Mansion 3 Pokémon Épée

Sur 3DS :

Luigi’s Mansion Warior Ware Gold Captain Toad Treasure Tracker

Sur PC (physique uniquement) :

Battlefield V Les Sims 4 World of Tanks – édition Collector

On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau top.