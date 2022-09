Accueil » Actualités » Top 2022 des ventes de jeux vidéo en France Semaine 36 : Splatoon 3 et NBA 2K23 maîtres, The Last of Us et Mario ne sont jamais loin

Cette semaine a été bousculée par le scandale des fuites visant Rockstar et plus particulièrement GTA VI, le prochain jeu de la saga à succès dont le dernier opus GTA V vient de fêter ses 9 ans. Mais les dernières semaines ont également été marquées par la sortie de plusieurs gros titres comme Splatoon 3 et NBA 2K23, qui, vous allez le voir, démarrent très fort dans nos contrées.

En effet, comme toutes les semaines, afin de nous faire une idée des performances sur le territoire national, le Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs, ou S.E.L.L. publie sur ses réseaux et son site le Top des ventes physiques de jeux vidéo en France. Il est temps de découvrir le classement pour la Semaine 36, à savoir du 5 au 11 septembre 2022.

Quelles sont les meilleures ventes de jeux vidéo pour la Semaine 36 ?

Top 5 des ventes jeux vidéo en 2022 – Semaine 36 :

Oh quel chamboulement ! Nintendo n’est présent QUE dans deux places du classement cette semaine (ironie quand tu nous tiens). Le classement se voit drastiquement modifié cette semaine avec deux sorties majeures : le nouvel opus de la franchise Splatoon qui a su convaincre son public et emporter l’adhésion dès sa première semaine d’exploitation (découvrez par ailleurs notre test complet), et NBA 2K23 qui est toujours très fort dans nos contrées et qui parvient à se hisser aussi bien sur PS5 que sur PS4 dans le classement.

Le top 3 par plateforme

Chaque semaine, le S.E.L.L. prépare également des classements pour chaque plateforme.

PS5

NBA 2K23 The Last of Us Part I Horizon : Forbidden West

PS4

NBA 2K23 NBA 2K23 Edition Michael Jordan Saints Row Edition Day One

Xbox Series X

NBA 2K23 NBA 2K23 Edition Championnat Saints Row Edition Day One

Xbox One

NBA 2K23 F1 22 GTA V : Edition Premium

Nintendo Switch

Splatoon 3 Mario Kart 8 Deluxe Animal Crossing : New Horizons

PC

Farming Simulator 22 Les Sims 4 : Edition standard Les Sims 4 : Années lycées

La semaine prochaine, nous découvrirons le classement des ventes physiques de jeux vidéo en France pour la Semaine 37, soit du 12 au 18 septembre 2022.