Accueil » Actualités » Top 2022 des ventes de jeux vidéo en France Semaine 23 : The Quarry et Mario Strikers font une belle percée

L’été nous ouvre ses portes avant le traditionnel embouteillage de l’automne et de l’hiver où les sorties vont se succéder à bon rythme pour les fêtes de fin d’année. Mais avant cela, il nous faut faire le point sur les semaines précédentes avec un focus sur les ventes de jeux en France.

Comme depuis plusieurs années, chaque semaine, le S.E.L.L. ou Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs, publie sur son site le Top des ventes physiques de jeux vidéo en France. Cette semaine, nous pouvons découvrir le classement pour la semaine 23 de 2022, à savoir du 6 au 12 juin.

Quelles sont les meilleures ventes de jeux vidéo pour la Semaine 23 ?

Top 5 des ventes jeux vidéo en 2022 – Semaine 23 :

Changements majeurs cette semaine pour notre classement avec l’arrivée surprise de The Quarry, qui se place directement en 4ème position et qui trône en tête de toutes les consoles de salon (hors Nintendo Switch) dans les classement individuels présents ci-dessous et pour lequel nous vous avons proposé un test complet. On remarque également la force des licences Mario avec la présence en première place de Mario Strikers : Battle League Football, dont notre test lui a attribué une belle note et qui vous promet de belles parties endiablées.

Le top 3 par plateforme

Chaque semaine, le S.E.L.L. nous délivre des classements pour chaque plateforme séparée. Une excellente nouvelle pour The Quarry qui parvient à se glisser en haut du classement de presque toutes les plateformes.

PS5

The Quarry Horizon : Forbidden West Gran Turismo 7

PS4

The Quarry Sniper Elite 5 Gran Turismo 7

Xbox Series X

The Quarry Halo Infinite Forza Horizon 5

Xbox One

The Quarry Tour de France 2022 GTA V : Edition Premium

Nintendo Switch

Mario Strikers : Battle League Football Nintendo Switch Sports Mario Kart 8 Deluxe

PC

Les Sims 4 : Edition Standard Farming Simulator 22 Pro Cycling Manager 2022

Dès la semaine prochaine, le classement des ventes physiques de jeux vidéo en France pour la semaine 24 à savoir du 13 au 19 juin 2022 sera dévoilé et nous ne manquerons pas de vous le partager.