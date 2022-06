Timelie: Project Steampunk : Un spin-off de Timelie officialisé par Urnique Studio

En plus d’avoir présenté le survival horror Narin: The Orange Room durant son propre showcase diffusé tôt ce matin, la société thaïlandaise Urnique Studio a profité de l’événement pour officialiser le développement de Timelie: Project Steampunk, un spin-off de son puzzle-game Timelie disponible sur PC depuis mai 2020 et sorti sur Nintendo Switch fin 2021.

Un titre orienté action-RPG en préparation ?

Bien qu’on en sache très peu sur ce projet dirigé par James Parimeth Wongsatayanon, le directeur créatif de Timelie, si on se fie à son nom temporaire, il prendra place dans un univers steampunk. Le teaser partagé par les développeurs suggère également que l’expérience de jeu sera tournée vers l’action-RPG et mettra en scène un tout nouveau personnage.

En attendant d’en apprendre davantage, notez qu’aucune plateforme ni même fenêtre de lancement n’a été annoncée par Urnique Studio, ce qui n’est pas vraiment surprenant puisque la production en est encore à un stade de conception pré-alpha. A suivre.