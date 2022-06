Narin: The Orange Room : Un survival horror en vue à la troisième personne annoncé sur PC pour 2023

A l’occasion de son propre showcase diffusé tôt ce matin et organisé en collaboration avec la société PlayPrime, Urnique Studio, une jeune entreprise thaïlandaise fondée en 2018 et que vous connaissez peut-être pour les jeux Timelie et EGAT Town, a dévoilé Narin: The Orange Room. Développé par RedSensation Games, ce survival horror en vue à la troisième personne est prévu pour sortir en 2023 sur PC via Steam.

Une école aussi mystérieuse que dangereuse

Comme le montre son premier trailer, le titre nous invitera à incarner Narin, une écolière cherchant à élucider le mystère entourant la disparition de sa sœur. Pour parvenir à ses fins, elle devra enquêter de jour comme de nuit dans son école qui semble dissimuler de nombreux secrets. Mais attention, une fois le crépuscule venue, des fantômes et autres dangereuses créatures prendront possession des lieux, ce qui l’obligera à explorer l’établissement discrètement afin de revenir vivante de son périple.

Rendez-vous l’an prochain pour découvrir ce que nous réserve cette production.