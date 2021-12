Thunder Tier One : Le jeu de tir tactique est maintenant disponible

Dévoilé lors des Game Awards pendant la cérémonie de 2020, Thunder Tier One sort officiellement ce 7 décembre. Quelque peu discret depuis son annonce, il s’agit d’un jeu de tir militaire qui mise avant tout sur son aspect tactique, chapeauté par les équipes de Krafton, firme propriétaire des studios de PUBG Studio ou encore Bluehole.

De la tactique à 4

Lancé au tarif de 19.99€, Thunder Tier One est un jeu de tir tactique en vue de dessus où l’on prend les commandes d’une unité d’élite dont la mission est de mettre un terme à un réseau d’insurgés terroristes. L’intrigue prend place en Salobia, un pays fictif qui serait situé dans l’Europe de l’Est et plusieurs modes de jeu sont disponibles.

Pour faire ses armes, une campagne est jouable en coopération jusqu’à 4 joueurs comprenant un total de 9 missions. En PvP, quatre variantes sont accessibles dès maintenant, à savoir :

, qui s’axe sur le PvE où les quatre joueurs et joueuses doivent réaliser différents objectifs dans un temps limité Deathmatch, le traditionnel match à mort à 8 joueurs où l’on joue chacun pour so

Thunder Tier One sort aujourd’hui, ce 7 décembre sur PC via Steam. La mauvaise nouvelle, c’est que les mods ne seront finalement pas accessibles au lancement mais « dans un avenir proche », ce qui permettra à la communauté de créer leurs propres personnages, cartes et autres joyeusetés.