The Witcher : La saison 2 de la série Netflix est maintenant disponible

Avec la pandémie qui a compliqué le tournage, la saison 2 de la série The Witcher a pris son temps. Après une première fournée d’épisodes qui a établi des records sur Netflix, le show est devenu l’une des séries les plus attendues de cette année. Une attente qui se termine aujourd’hui, avec la mise en ligne de la saison 2.

Il est temps de binge-watcher

Vous pouvez donc dès maintenant vous rendre sur Netflix et dévorer les huit épisodes de cette saison 2, qui nous permet de retrouver Geralt (Henry Cavill), Ciri (Freya Allan), Yennefer (Anya Chalotra) ou encore Joey Batey (Jaskier), ainsi que quelques nouvelles têtes.

Sans trop en révéler, cette nouvelle saison continue d’adapter les romans et nouvelles d’Andrzej Sapkowski, alors que Geralt et Ciri se réfugient à Kaer Morhen pour commencer l’entraînement de cette dernière.

Et histoire d’en rassurer quelques-uns, une saison 3 a d’ores et déjà été confirmée et devrait démarrer son tournage dès le début de l’année prochaine.