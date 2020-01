La série The Witcher disponible sur Netflix a connu un grand succès, en devant l’une des séries les plus regardées de la plateforme. Tandis que la saison 2 se prépare et que le film d’animation se dévoile, Henry « Geralt » Cavill revient sur l’une des scènes les plus emblématiques de la première saison.

Henry Cavill nous explique tout

L’acteur revient donc en détail sur la séquence de combat du premier épisode, où Geralt faisait face à Renfri et sa bande à Blaviken. Cavill nous dévoile donc quelques petits secrets de production, tout en rendant hommage aux techniciens et au staff qui a pu rendre possible la réalisation de ces scènes, ce qui n’arrive pas souvent.

Une deuxième vidéo permet à l’acteur de revenir sur les épées du sorceleur, en nous expliquant les différences entre toutes celles qu’il a eu entre les mains. Deux vidéos sympathiques qui plairont aux amoureux du show, ainsi qu’aux fans de Henry Cavill, forcément.