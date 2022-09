Accueil » Actualités » The Wandering Village : le jeu de gestion débarque en accès anticipé sur PC

Développé par un studio indépendant suisse, à l’origine notamment du bac à sable Nimbatus, The Wandering Village vient tout juste de débarquer sur PC en accès anticipé via Steam. Véritable jeu de gestion et de construction, vous allez devoir rebâtir une société dans un monde post-apocalyptique de A à Z, le tout sur le dos d’un immense colosse.

Vivrez-vous comme un parasite ?

Ne vous fiez pas à cette direction artistique toute mignonne et colorée, la gestion de votre société dans The Wandering Village ne sera pas toute rose. En effet, après que le monde ait été ravagé par des spores toxiques, vous allez devoir rebâtir de zéro votre ville en gérant les besoins de base de vos habitants, comme la faim ou la soif, mais pas uniquement.

En effet, petite originalité dans ce titre qui tranche avec les jeux du genre comme Les Sims ou Stardew Valley, la ville que vous construirez sera bâtie sur le dos d’une immense créature, nommée Onbu, qui sera en totale symbiose avec ce que vous bâtirez.

Vous aurez donc un choix : privilégierez-vous vos habitants avant tout, quitte à vivre comme un parasite aux dépens de la créature, ou alors prendrez-vous en compte ses besoins pour vivre en complète symbiose ? Libre à vous de gérer votre société comme vous l’entendez.

Disponible en accès anticipé sur PC depuis le 14 septembre dernier, vous pourrez vous procurer The Wandering Village au prix de 24,99€, hors promotion.