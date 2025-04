The Siege and the Sandfox : Le metroidvania en 2D de Cardboard Sword et PLAION sortira le 20 mai sur PC

Un gameplay axé sur l’infiltration, l’exploration et le parkour

Sous les traits du Renard des sables, un assassin renommé, le jeu nous invitera à nous venger d’une reine qui a orchestré le régicide du souverain que nous étions censés protéger. Accusé à tort de cet abominable complot, nous devrons sillonner en long et en large le monde souterrain labyrinthique situé sous le palais royal afin d’atteindre notre objectif et, ainsi, sauver le royaume de la terrible menace qui pèse sur lui. Cependant, contrairement à bon nombre d’autres metroidvania, l’expérience de jeu s’axera sur l’infiltration, l’exploration et le parkour. Autrement dit, il faudra apprendre à maitriser l’art de la discrétion et de la furtivité pour progresser, que ce soit dans nos déplacements ou pour contourner ou neutraliser les ennemis que nous croiserons sur notre chemin.

Rendez-vous dans un peu moins d’un mois pour découvrir The Siege and the Sandfox sur PC via Steam, GOG, l’Epic Games Store et Humble Store.