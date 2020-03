The Riftbreaker présente son gameplay dans un nouveau trailer

Si le titre a déjà fait pas mal parlé de lui dans certains pays (il faut dire qu’il avait pas mal communiqué autour de la dernière Gamescom), The Riftbreaker reste cependant assez discret. Le titre sort pourtant dans quelques mois, l’occasion pour l’équipe d’EXOR Studios de lâcher une nouvelle vidéo.

Avec encore quelques lacunes au compteur malgré un topo plutôt prometteur, The Riftbreaker présente une nouvelle bande-annonce dans laquelle le gameplay est présenté. On peut y voir les mécanismes du jeu de survie avec des éléments de construction et des composantes d’un action RPG. On explore de nouveaux biomes de Galatea 37 et l’on découvre que les ressources ne seront pas forcément réparties de la même manière en fonction des environnements aux alentours.

Rappelons tout de même que The Riftbreaker est prévu pour une sortie courant 2020 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Cependant, pas de fenêtre plus précise, il faudra se contenter de cette période assez large.